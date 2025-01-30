Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Für ein besseres Leben

SAT.1Staffel 1Folge 16
Für ein besseres Leben

Für ein besseres LebenJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 16: Für ein besseres Leben

22 Min.Ab 12

Die 21-jährige Irina Pawlowa ist verzweifelt: Sie musste ihre todkranke Tochter in Russland zurücklassen. Um die lebensrettende Operation bezahlen zu können, arbeitet die junge Mutter als Stripperin. Jeden Abend lässt sie sich von grölenden Männern angaffen und angrapschen. Bis zu jenem Abend, als das Schicksal sie in Versuchung führt. All ihre Geldprobleme würden sich lösen, allerdings zu einem hohen Preis ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen