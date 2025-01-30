Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 19: Blinde Wut
23 Min.Ab 12
Die 28-jährige Anne Hoffmann leidet unter starken Stimmungsschwankungen. In den letzten Wochen kommt es bei der Lehrerin immer häufiger zu unkontrollierten Wutanfällen. Die Beziehung zu ihrem Verlobten ist angespannt, weil sie sich weigert, zu einem Arzt zu gehen. Bis zu jenem Tag, als sie zur Gefahr für sich und ein kleines Mädchen wird ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1