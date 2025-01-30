Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 2: Tödlicher Kuss
22 Min.Ab 12
Eine junge Studentin hat erfahren, dass sie HIV positiv ist. Sie ist sich sicher, dass ihr Ex-Lover sie angesteckt hat. Der Ex-Freund verliert daraufhin die Nerven und will grausame Rache üben ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1