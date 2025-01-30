Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 23: Ein Vater sieht rot
22 Min.Ab 12
Der 32-jährige Daniel Kleinert hat aus einer gescheiterten Beziehung eine kleine Tochter. Er teilt sich das Sorgerecht mit seiner Ex-Freundin. Bisher lief alles gut. Doch plötzlich will sie ihm den Umgang mit dem Kind verbieten. Daniel weiß nicht, warum. Verzweifelt und hilflos sieht er nur einen Ausweg, und das Schicksal nimmt seinen Lauf ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1