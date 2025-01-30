Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 26: Der Neuling
21 Min.Ab 12
Der frischgebackene Polizist Alexander Feldmann ist mit seinem Kollegen auf Streife. Ihm ist bei seinem ersten Einsatz ein wenig mulmig zumute, übt er doch den Beruf des Polizisten nur seinem Vater zuliebe aus. Der 24-Jährige gerät tatsächlich an diesem Tag in eine Gefahrensituation, die sein gesamtes bisheriges Leben in Frage stellt. Gelingt es ihm endlich, sich gegen seinen Vater aufzulehnen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1