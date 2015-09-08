Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 110: Der Engel in Dir
23 Min.Folge vom 08.09.2015Ab 12
Nathalie ist ein It-Girl und liebt die Glamourwelt: Modeblogs, Shoppen, teure Lokale. Bis sie zu Sozialstunden im Jugendheim verdonnert wird. Grund: sie hat es ihrem Ex heimgezahlt und seinen Porsche zerdellt. Nun trifft sie im Jugendzentrum auf die unscheinbare Minou und den smarten Sozialarbeiter Fahrid. Menschen mit Herz und hohen Idealen. Davon ist Nathalie weit entfernt und merkt erst, als es fast zu spät ist, um was es wirklich geht im Leben.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
