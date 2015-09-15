Von glücklichen KühenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 115: Von glücklichen Kühen
23 Min.Folge vom 15.09.2015Ab 12
Kuhmist und Bauernhof? Davon ist Marketingprofi Mark (38) meilenweit entfernt, als sein Auto auf den Weg ins schicke Florenzer 5-Sterne-Hotel mitten in der Walachei den Geist aufgibt. Von der attraktiven Landwirtin Wilma (33) wird er auf einen Bauernhof abgeschleppt, wo er die nächsten Tage festsitzt. Doch auf dem Hof wächst ihm nicht nur das Landleben ans Herz, sondern auch Wilma. Aber der Job und sein altes Leben lassen ihn nicht so einfach los.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1