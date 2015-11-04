Bedingungslose LiebeJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 142: Bedingungslose Liebe
23 Min.Folge vom 04.11.2015Ab 12
Sarah Heimstetten hat die Hoffnung nie verloren: Vor zwölf Jahren verschwand ihre kleine Tochter Lucy im Alter von vier Jahren spurlos. Seitdem hängt ihre Ehe mit Falco am seidenen Faden. Doch als die Medien Lucys Fall nach all der Zeit wieder aufrollen, sieht Sarah den langersehnten Silberstreif am Horizont. Das Unfassbare geschieht: Vor der Tür der Heimstettens steht ein junges Mädchen, das wie Lucy aussieht.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1