Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Gefährliche Lügen

Staffel 10Folge 30vom 23.02.2015
Joyn Plus
Gefährliche Lügen

Gefährliche LügenJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 30: Gefährliche Lügen

23 Min.Folge vom 23.02.2015Ab 12

Liv (16) liegt mit ihrer Mutter im Clinch. Sie kann ihr nicht verzeihen, dass sie in ein langweiliges Dorf umgezogen sind. Liv musste ihre Freunde zurücklassen und findet in ihrer neuen Schule keinen Anschluss. Sie flüchtet sich immer öfter ins Netz, wo sie den attraktiven und charmanten Luca kennenlernt. Er ist der einzige, der sie versteht und unterstützt. Die Bindung zu Luca wird immer intensiver und sie gerät in eine immer größere Abhängigkeit.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen