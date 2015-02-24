Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Papa? Nein danke!

Staffel 10Folge 31vom 24.02.2015
Papa? Nein danke!

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 31: Papa? Nein danke!

23 Min.Folge vom 24.02.2015Ab 12

Kinder machen Krach, Dreck und rauben dir deine Freiheit! Zumindest sieht Hendrik Janssen (34) das so. Als Eheberater hört er tagtäglich die Probleme gestresster Eltern. Der Therapeut verfolgt lieber einen anderen Lifestyle: Partys, Porsche und Modelfreundin Lina (29). Am liebsten zieht er mit seinem Freund Jasper durch die Clubs. Doch dann soll sich alles ändern - mit nur einem Schwangerschaftstest.

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

