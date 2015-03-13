Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 43: Sehnsucht nach Liebe
22 Min.Folge vom 13.03.2015Ab 12
Seit sie denken kann, fühlt sich Annika Berger (19) von ihren Eltern ungeliebt. Nicht nur weil sie übergewichtig ist, sondern auch weil sie lieber Musik studieren will als einmal die erfolgreiche Firma zu übernehmen. Erst in ihrem Freund Dennis findet das verunsicherte Mädchen endlich jemanden, der sie so akzeptiert, wie sie ist. Aber der Schein trügt - denn Dennis hat ganz andere Pläne mit Annika als sie zu lieben. Doch als sie sein wahres Gesicht erkennt, ist es fast zu spät.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
