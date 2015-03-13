Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 43vom 13.03.2015
22 Min.Folge vom 13.03.2015Ab 12

Seit sie denken kann, fühlt sich Annika Berger (19) von ihren Eltern ungeliebt. Nicht nur weil sie übergewichtig ist, sondern auch weil sie lieber Musik studieren will als einmal die erfolgreiche Firma zu übernehmen. Erst in ihrem Freund Dennis findet das verunsicherte Mädchen endlich jemanden, der sie so akzeptiert, wie sie ist. Aber der Schein trügt - denn Dennis hat ganz andere Pläne mit Annika als sie zu lieben. Doch als sie sein wahres Gesicht erkennt, ist es fast zu spät.

