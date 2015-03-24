Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Wie beim ersten Mal

Staffel 10Folge 50vom 24.03.2015
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 50: Wie beim ersten Mal

23 Min.Folge vom 24.03.2015Ab 12

Wie wäre es, wenn das ganze Leben innerhalb von Sekunden ausgelöscht würde? Alle Erinnerungen der letzten Jahre wären auf einen Schlag verschwunden. Genau das passiert Paula (28). Als sie nach einem schrecklichen Autounfall aus dem Koma erwacht, erkennt sie nicht einmal ihren eigenen Mann Daniel (29). Paula muss mit ihrem Leben noch einmal ganz von vorne anfangen und wird dabei von allen Seiten beeinflusst. Sie weiß nicht mehr, wem sie vertrauen soll und wem nicht.

