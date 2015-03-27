Hilfe - Meine Tochter trägt plötzlich KopftuchJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 52: Hilfe - Meine Tochter trägt plötzlich Kopftuch
22 Min.Folge vom 27.03.2015Ab 12
Heike Keller (37) erkennt ihre Tochter nicht mehr wieder. Von einem Tag auf den anderen möchte Lotta (16) die Schule schmeißen und zum Islam übertreten. Lotta distanziert sich immer mehr von ihrer Mutter und beginnt Kopftuch zu tragen. Die besorgte Mutter will nur eins: Lotta um jeden Preis beschützen! Denn sie hat bereits eine Tochter verloren. Heike will Lotta mit allen Mitteln zur Vernunft bringen und treibt sie dadurch immer noch weiter von sich weg.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1