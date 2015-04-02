Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 57vom 02.04.2015
23 Min.Folge vom 02.04.2015Ab 12

Die 16-jährige Marie bekommt von ihrer erfolgreichen Mutter Verena (42) eigentlich alles - wenn es um Geld geht. Zeit und Zuwendung kann die erfolgreiche Oberstaatsanwältin für ihre Tochter kaum aufbringen. Obwohl Verena glaubt, ihr Bestes zu tun, merkt sie lange nicht, wie sehr sie ihre Tochter verletzt und von sich wegtreibt. Schließlich muss sie eines Tages mit Schrecken feststellen, zu was Marie fähig ist, um die fehlende Aufmerksamkeit zu bekommen.

