Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 10Folge 61vom 10.04.2015
Folge 61: English for Runaways

22 Min.Folge vom 10.04.2015Ab 12

Eigentlich wollte Henriette (60) ihre Rente genießen. Als ihre Schwiegertochter bei einem Unfall stirbt, für den sie sich schuldig fühlt, gerät ihre Lebensplanung vollständig aus den Fugen. Auf keinen Fall will sie ihren Sohn und ihren Enkel hängen lassen und beschließt zu beiden nach England zu ziehen. Henriette hat sich mit ihrem Schicksal bereits arrangiert, doch bei einem Englischkurs trifft sie auf ihre alte Jugendliebe Carl.

