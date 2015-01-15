Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 7vom 15.01.2015
23 Min.Folge vom 15.01.2015Ab 12

Sie kommen aus zwei verschiedenen Welten: David, ein erfolgreicher Unternehmensberater und Mia, obdachlose Ex-Prostituierte. Doch ihre Begegnung verändert alles. David erfährt von Mias bewegter Geschichte: Witwe, Drogen- und Alkoholsucht, Prostitution, Obdachlosigkeit. Als er Mia in letzter Sekunde vor einem Freier rettet, gerät er ins Grübeln: Warum hat sie einen Rückfall in ihr altes Leben? Sie hatte sich doch zurück ins Leben gekämpft?! David rettet Mia ein zweites Mal.

