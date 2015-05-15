Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 78: Der letzte Wunsch
21 Min.Folge vom 15.05.2015Ab 12
Renates Sohn Peter (34) wandert nach Neuseeland aus. Thomas (32) ist schwul und plant die Hochzeit mit seinem argentinischen Verlobten Enrique. Bleibt noch Student Ulf (29). Als Vater Bernhard einen schweren Infarkt erleidet, gibt ihm Renate an seinem Sterbebett ein Versprechen: Einer der Söhne soll die Familienmetzgerei weiterführen. Renate setzt alles daran, ihrem Mann den letzten Wunsch zu erfüllen und merkt nicht, dass sie dabei ist, das Wichtigste überhaupt zu verlieren.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1