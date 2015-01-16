Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 8: Bon Voyage
23 Min.Folge vom 16.01.2015Ab 12
Anna Hermer (44) ist Bilderbuch-Hausfrau und Mutter von zwei Teenies - Lina (15) und Paul (17). Als Paul zum Schüleraustausch nach Frankreich fährt, soll im Gegenzug Etienne (17) für sechs Wochen ins Hause Hermer kommen. Doch irgendwie hat Anna von Anfang ein komisches Gefühl was den Jungen betrifft. Zuerst verprügelt er Linas Ex-Freund und dann findet sie ihr eigenes Portemonnaie in seinem Rucksack.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1