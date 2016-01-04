Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 1: Die Dramaqueen
23 Min.Folge vom 04.01.2016Ab 12
Wenn lieben bloß einfach wär! Nach einer jahrelangen Ehe mit Kontrollfreak Thomas fasst Clara den Mut und lässt sich scheiden. Endlich in Freiheit, kann sie sich voll und ganz auf ihr neues Liebesglück mit Sportlehrer Marcel einlassen. Es ist der Anfang eines neuen, befreiten und tollen Lebensabschnitts, wäre da nicht Tochter Josie. Clara kommt vom Regen in die Traufe und das Liebesglück wird ein komplettes Liebesdrama.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1