Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

In die Enge getrieben

Staffel 11Folge 105vom 19.09.2016
Joyn Plus
In die Enge getrieben

In die Enge getriebenJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 105: In die Enge getrieben

23 Min.Folge vom 19.09.2016Ab 12

Nadine leidet unter Klaustrophobie. Die Versicherungsangestellte hat dies bisher vor ihrem Umfeld verheimlichen können. Als die 32-Jährige an ihrem Arbeitsplatz überfallen wird, schafft sie es aufgrund ihrer Angststörung nicht, dem Täter in den Aufzug zu folgen und gerät selbst in Verdacht.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen