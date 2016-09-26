Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 110: Der Finger am Abzug
23 Min.Folge vom 26.09.2016Ab 12
Sebastian ist mit seiner Frau auf Shoppingtour, als er in der Tiefgarage von einem Ladendieb mit einer Pistole massiv bedroht wird. Es löst sich jedoch kein Schuss, der Täter flieht. Als der zweite Maskierte naht, hat plötzlich Sebastian die Waffe in der Hand - und nichts ist mehr wie es war.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1