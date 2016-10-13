Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das weiße Licht

Staffel 11Folge 122vom 13.10.2016
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

22 Min.Folge vom 13.10.2016Ab 12

Jonas arbeitet hart im Geschäft seines Vaters. Bis er völlig erschöpft zusammenklappt: Herzstillstand! Plötzlich sieht er ein weißes Licht, das ihn magisch anzieht. Doch Jonas ist nicht bereit zu gehen. Als er im Krankenhaus wieder zu sich kommt, will er sein Leben komplett verändern. Doch nicht jeder ist mit seinen neuen Entscheidungen glücklich.

