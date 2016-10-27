Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 126: Dickes Blut
23 Min.Folge vom 27.10.2016Ab 12
Bei einer Stammzellenspende erfährt der 35-jährige Mark, dass es eine ungewöhnlich hohe Übereinstimmung seiner genetischen Merkmale mit einer ihm unbekannten Patientin gibt - wie bei Zwillingen. Zusammen mit seiner Ehefrau macht sich Mark auf die Suche nach seinen Wurzeln und kommt einem Geheimnis auf die Spur.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1