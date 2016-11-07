Mein Mann, der SchläferJetzt ohne Werbung streamen
Folge 131: Mein Mann, der Schläfer
23 Min.Folge vom 07.11.2016Ab 12
Als das SEK die Wohnung der schwangeren Emma stürmt, stürzt ihr bisheriges Leben ins Chaos. Denn ihr Mann Markus soll ein Terrorist und Schläfer des IS sein. Obwohl sie den Vorwürfen keinen Glauben schenkt, kommen in Emma erste Zweifel auf.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
