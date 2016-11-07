Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 131vom 07.11.2016
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 131: Mein Mann, der Schläfer

23 Min.Folge vom 07.11.2016

Als das SEK die Wohnung der schwangeren Emma stürmt, stürzt ihr bisheriges Leben ins Chaos. Denn ihr Mann Markus soll ein Terrorist und Schläfer des IS sein. Obwohl sie den Vorwürfen keinen Glauben schenkt, kommen in Emma erste Zweifel auf.

