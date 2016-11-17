Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Skrupellose Mietnomaden

Staffel 11Folge 138vom 17.11.2016
Joyn Plus
Skrupellose Mietnomaden

Skrupellose MietnomadenJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 138: Skrupellose Mietnomaden

23 Min.Folge vom 17.11.2016Ab 12

Patrick und Sissy vermieten ihre geerbte Wohnung an ein junges Paar, das Nachwuchs erwartet. Der Deal scheint für beide Seiten perfekt. Doch dann bleibt die Miete aus und als Patrick und Sissy in die Wohnung kommen, ist diese vollkommen verwüstet.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen