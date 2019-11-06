Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Dein Mann das unbekannte Wesen

Staffel 11Folge 14vom 06.11.2019
Dein Mann das unbekannte Wesen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 14: Dein Mann das unbekannte Wesen

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bloggerin Yasmin steckt ganz schön in der Klemme. Ihr neuer Chef will endlich ihren Freund kennenlernen, über den die 29-Jährige in ihrem Beziehungsratgeber fleißig berichtet. Das Problem: den berühmten "Ken" gibt es gar nicht! Als keiner ihrer Verflossenen als Ersatz-Freund dienen will, sieht Yasmin nur einen Ausweg: Ein Callboy muss her! Rechte: Sat.1

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

