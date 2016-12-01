Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 146vom 01.12.2016
Folge 146: Babycrash - Der Totalschaden

23 Min.Folge vom 01.12.2016Ab 12

Elena und John freuen sich, dass sie offiziell als Adoptiveltern der kleinen Lilly anerkannt wurden. Doch plötzlich versucht die leibliche Mutter, ihr Baby mit allen Mitteln zurückzubekommen. Elena kann es nicht fassen. Denn die leibliche Mutter der kleinen Lilly ist ausgerechnet Elenas eigene Mutter.

