Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 149vom 07.12.2016
23 Min.Folge vom 07.12.2016Ab 12

Die Ehe der 40-jährigen Marina bröckelt und obendrein steckt ihre Tochter mitten in der Pubertät. Die verzweifelte Mutter hat sich fast mit diesen Umständen abgefunden. Bis Robert auftaucht und das Leben der Familie komplett auf den Kopf stellt.

