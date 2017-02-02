Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 177vom 02.02.2017
Folge 177: Die Wundmale Jesu

23 Min.Folge vom 02.02.2017Ab 12

Nach einem Zusammenbruch hängt Lenis Leben am seidenen Faden. Doch der Wirbelwind sieht es gar nicht ein, kürzer zu treten. Aber dann trifft sie im Krankenhaus auf eine Nonne, die alles, woran Leni jemals glaubte, auf den Kopf stellt: denn Schwester Theresia trägt die Wundmale Jesu.

