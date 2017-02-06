Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 178: Der Sinn des Lebens
23 Min.Folge vom 06.02.2017Ab 12
Die chaotische Chrissy hält nichts von Ordnung und Plänen - sie lebt im Hier und Jetzt. Als ausgerechnet sie als Pflegekraft zu dem schwer kranken und verzagten Leander vermittelt wird, stellt sie sein routiniertes Leben komplett auf den Kopf und setzt es schließlich aufs Spiel.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1