Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Glück liegt auf der Straße

Staffel 11Folge 184vom 15.02.2017
Joyn Plus
Das Glück liegt auf der Straße

Das Glück liegt auf der StraßeJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 184: Das Glück liegt auf der Straße

23 Min.Folge vom 15.02.2017Ab 12

Frida ist mit 40 Jahren nochmal schwanger geworden und überglücklich. Wäre da nicht das schlechte Verhältnis zu ihrer Tochter Romy aus erster Ehe. Die versteht sich nicht mit Fridas neuem Freund und zieht zu ihrem Vater. Das denkt zumindest Frida, bis sich die Ereignise überschlagen.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen