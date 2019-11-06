Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der goldene Engel

Staffel 11Folge 23vom 06.11.2019
Joyn Plus
Der goldene Engel

Der goldene EngelJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 23: Der goldene Engel

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Janina passiert ein Missgeschick nach dem anderen und dann küsst sie bei einer Karneval-Party auch noch einen Zombie. Wie das Schicksal so will, entpuppt sich ausgerechnet der als ihr neuer Chef Sebastian. Janinas erste Reaktion: die Flucht. Aber wie wird ihr Chef wohl reagieren, wenn sie sich als "der goldene Engel" zu erkennen gibt? Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen