Staffel 11Folge 230vom 18.05.2017
23 Min.Folge vom 18.05.2017Ab 12

Doppelter Schock für Hotelbesitzer Stefano: Er wird von seiner Verlobten nicht nur sitzengelassen, sondern auch noch beklaut! Das Geld war eigentlich für die Renovierung des italienischen Familienbetriebs gedacht. Jetzt steht Stefanos Existenz auf dem Spiel.

