Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 25: Vater gesucht, Tochter gefunden
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Kaspar Berger will keine Beziehung und keinen festen Job - den 36-Jährigen hält nichts lange an einem Ort. Als seine neueste Schnapsidee, als Privatdetektiv zu arbeiten, scheitert, will er Deutschland den Rücken kehren. Doch dann nimmt er einen letzten Auftrag an: Die 16-Jährige Juna will herausfinden, wer ihr leiblicher Vater ist. Und Kaspar wird plötzlich tiefer in seine Ermittlungen hinein gezogen, als ihm lieb ist. Rechte: Sat.1
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1