Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 30: Weil Liebe nicht planbar ist
23 Min.Folge vom 23.02.2016Ab 12
"Attraktiver Single mit Köpfchen, gutem Einkommen und tollen Genen" - So würde sich Mathematikerin Kaja beschreiben und wundert sich, warum die Männer nicht auf sie fliegen. Durch Zufall lernt sie den Womanizer Markus kennen, der Kaja bei ihrem Make-Over zur Traumfrau helfen soll. Neue Kleidung, neuer Stil, neue Kaja! Doch ist das wirklich das was Kaja will, oder sollte sie lieber mal 1 + 1 zusammenrechnen?
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1