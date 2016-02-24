Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 31: Tief gefallen
23 Min.Folge vom 24.02.2016Ab 12
Wenn ein Tag alles verändert: Eva Beer muss nicht nur den plötzlichen Verlust ihres Ehemannes verkraften, sondern auch die Wahrheiten, die nach seinem Tod ans Licht kommen: Kreditschulden, Mietrückstände, die 60-Jährige steht vor einem riesigen Schuldenberg. Kein Job und kein Dach über dem Kopf bleibt der Seniorin nur ein Ausweg: die Obdachlosigkeit. Doch ganz unten angekommen, findet Eva wahres Glück...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
