Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 323: Filmriss
22 Min.Folge vom 20.12.2017Ab 12
Nach einer Firmenfeier wacht der verheiratete Patrick im Bett mit zwei Arbeitskolleginnen auf - alle drei sind nackt! Keiner kann sich erinnern, wie es dazu kommen konnte. Doch eins ist klar: Die Nacht bleibt nicht ohne Folgen.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1