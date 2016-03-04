Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mädchenträume

Staffel 11Folge 38vom 04.03.2016
Joyn Plus
Mädchenträume

MädchenträumeJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 38: Mädchenträume

23 Min.Folge vom 04.03.2016Ab 12

Sabines Leben steht Kopf: Ihr Mann Timo sitzt wegen angeblicher Veruntreuung von Firmengeldern in Untersuchungshaft. Bis zum Prozess versucht Sabine die Wahrheit von ihrer Tochter Jenny fernzuhalten, denn Timo beteuert seine Unschuld. Doch Sabine ahnt nicht, dass ihr Ehemann und Jenny ein dunkles Geheimnis verbergen.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen