Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 4: Nein, ich will
23 Min.Folge vom 07.01.2016Ab 12
Julia ist ein unkonventioneller Freigeist. Auf die Regeln ihrer versnobten Mutter hört sie schon lange nicht mehr. Als sie dann aber zur Hochzeit ihrer Schwester Natalie nach Hause zurückkehrt, stockt ihr der Atem. Denn ihr zukünftiger Schwager ist kein anderer als der Typ, mit dem sie die letzte Nacht verbracht hat. Und der tut auch noch so, als sei nichts passiert.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1