Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Nein, ich will

Staffel 11Folge 4vom 07.01.2016
Joyn Plus
Nein, ich will

Nein, ich willJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 4: Nein, ich will

23 Min.Folge vom 07.01.2016Ab 12

Julia ist ein unkonventioneller Freigeist. Auf die Regeln ihrer versnobten Mutter hört sie schon lange nicht mehr. Als sie dann aber zur Hochzeit ihrer Schwester Natalie nach Hause zurückkehrt, stockt ihr der Atem. Denn ihr zukünftiger Schwager ist kein anderer als der Typ, mit dem sie die letzte Nacht verbracht hat. Und der tut auch noch so, als sei nichts passiert.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen