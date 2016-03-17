Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 47: Mein altes Ich
23 Min.Folge vom 17.03.2016Ab 12
Es ist Sophies 40. Geburtstag. Ihr Leben ist wie aus einem Bilderbuch: Liebevoller Ehemann, tolle Wohnung, super Job als Investorin. Doch dann bekommt sie Briefe aus der Vergangenheit - von ihrem elf Jahre alten Ich! Mit jedem weiteren Brief bröckelt die Fassade ihres scheinbar perfekten Lebens und Sophie muss sich fragen, ob sie wirklich glücklich ist ...
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1