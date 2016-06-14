Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 62: Der vergessene Brief
23 Min.Folge vom 14.06.2016Ab 12
Der 59-jährige Robert findet beim Entrümpeln in seiner Garage einen seit fast 20 Jahren ungeöffneten Brief. Seine damalige Liebe schreibt darin, dass sie von ihm schwanger ist. Robert begibt sich auf eine Reise in seine Vergangenheit.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
