Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 9: Alles auf Anfang
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Elias ist ein selbstverliebter Jetsetter, für den Karriere und Geld das wichtigste sind. Anna ist seine Putzfrau, die sich von ihrer Freundin ausnutzen lässt und viel zu viel Angst hat, ihr Leben endlich selber in die Hand zu nehmen. Doch ein schicksalhafter Unfall soll alles ändern - für Elias und Anna. Rechte: Sat.1
