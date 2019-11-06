Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 9vom 06.11.2019
Folge 9: Alles auf Anfang

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Elias ist ein selbstverliebter Jetsetter, für den Karriere und Geld das wichtigste sind. Anna ist seine Putzfrau, die sich von ihrer Freundin ausnutzen lässt und viel zu viel Angst hat, ihr Leben endlich selber in die Hand zu nehmen. Doch ein schicksalhafter Unfall soll alles ändern - für Elias und Anna. Rechte: Sat.1

