Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 10: Muttis Torte
22 Min.Folge vom 16.01.2018Ab 12
Die gutmütige Mia sperrt sich, am Geburtstag ihrer Mutti, aus ihrer Wohnung aus. Um hinein zu gelangen, ist sie auf die Hilfe ihres zwielichtigen Nachbarn angewiesen. Sie ahnt nicht, dass diese Begegnung ihr Leben für immer verändert.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1