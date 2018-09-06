Die Macht der FantasieJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 118: Die Macht der Fantasie
Folge vom 06.09.2018
Der alleinerziehende Michael bekommt regelmäßig die Krise aus Angst um seine Teenager-Tochter Vivi. Als er auf die attraktive Kirsten trifft, scheint zumindest sein Liebesleben wieder zu funktionieren. Doch Kirsten hat ganz andere Pläne mit ihm?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
