Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 121: Vom Blitz getroffen
23 Min.Folge vom 12.09.2018Ab 12
Elektriker Florian flirtet gerne mit hübschen Frauen. Doch eines Tages bekommt er einen elektrischen Stromschlag und hat fortan eine Gabe: Er kann die Gedanken von Frauen hören. Und damit fangen die Probleme erst richtig an.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
