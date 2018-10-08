Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 127: Der verbotene Kuss
23 Min.Folge vom 08.10.2018Ab 12
Der engagierte Grundschullehrer Kai liebt seinen Beruf. Vor allem für die 10-jährige Nelly hat er immer ein offenes Ohr. Als Nelly jedoch gewisse Äußerungen ihrer älteren Schwester falsch interpretiert und Kai auf den Mund küsst, gerät sein Leben total aus den Fugen und wird zum Spießrutenlauf.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1