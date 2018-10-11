Kein Dach über dem KopfJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 130: Kein Dach über dem Kopf
23 Min.Folge vom 11.10.2018Ab 12
Friseurin Tina kann aus gesundheitlichen Gründen ihren Job nicht mehr ausüben und verliert alles - auch ihre Wohnung! Als "Wohnung" dient fortan ihr Auto. Als sie die lebensfrohe Obdachlose Karla kennenlernt, schöpft sie neuen Lebensmut und erkennt, was wahre Freundschaft bedeutet.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1