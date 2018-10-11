Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 12Folge 130vom 11.10.2018
23 Min.Folge vom 11.10.2018Ab 12

Friseurin Tina kann aus gesundheitlichen Gründen ihren Job nicht mehr ausüben und verliert alles - auch ihre Wohnung! Als "Wohnung" dient fortan ihr Auto. Als sie die lebensfrohe Obdachlose Karla kennenlernt, schöpft sie neuen Lebensmut und erkennt, was wahre Freundschaft bedeutet.

