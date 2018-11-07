Anwältin to go (3) - Im kalten WasserJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 148: Anwältin to go (3) - Im kalten Wasser
23 Min.Folge vom 07.11.2018Ab 12
Gerade als Alex denkt, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, gerät alles erneut aus den Fugen. Für ein verlockendes Job-Angebot in einer Kanzlei büffelt sie wie wild für die Eignungsprüfung. Doch unzählige Probleme rauben ihr die Zeit: ihr untreuer Ehemann sperrt ihr das Konto, die pubertierende Tochter gibt ihr die Schuld an der Trennung und eine alleinerziehende Mutter braucht Alex' Hilfe in einem Sorgerechtsstreit.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1