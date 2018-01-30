Verknallt in eine StimmeJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 19: Verknallt in eine Stimme
23 Min.Folge vom 30.01.2018Ab 12
Als Radiopraktikantin Frieda eine sexy Männerstimme in der Call-In- Show ihrer Chefin hört, ist sie sofort hin und weg. Am nächsten Tag taucht der Anrufer im Sender auf und verwechselt Frieda mit ihrer Chefin - und bittet sie um ein Date.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
