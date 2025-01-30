Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 1: Abschlussklasse Nova
22 Min.Ab 12
Vor zehn Jahren ermutigte Lehrer Theo seine vier Problemschüler dazu, ihre Träume in einer Zeitkapsel aufzubewahren. Jetzt ist es Zeit, die Kapsel zu öffnen ...
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1